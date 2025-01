BEA Chieri - Settore Giovanile, Zaccaria Mouaddine al Fabbri e Martina Lupo all'Academy Italia

Nuove, importanti soddisfazioni per il Settore Giovanile di BEA Chieri. Zaccaria Mouaddine, atleta arancio-nero classe 2011, è stato convocato nella selezione Piemonte che ha preso parte alla 13ª edizione del Memorial Fabbri, prestigioso torneo giovanile in programma a Rimini riservato che ha visto al via alcune delle migliori selezioni regionali italiane. Protagonista in tutte le gare, guadagnandosi nel corso del torneo un posto nin quintetto, Mouaddine e la selezione Piemonte hanno chiuso la manifestazione al sesto posto, dopo la vittoria con il Veneto e la finalina persa con la Campania.

Martina Lupo, atleta scuola BEA ora a Libertas Moncalieri in virtù della collaborazione tecnica tra le società, è stata convocata invece per il Torneo Academy Italia, torneo femminile riservato alle migliori 96 cestiste italiane under 15 che si è svolto nell’ambito del Fabbri.

Soddisfazioni anche per Alex Nicoletti, ex giocatore del Settore Giovanile BEA, che ha arbitrato la finale del Fabbri Under 14 tra Lombardia ed Emilia Romagna in qualità di arbitro FIP.

«Anche queste due convocazioni dimostrano la qualità del nostro Progetto – commentano il GM Salvatore Morena e il DS Stefano Piccionne – Continuiamo ad alzare il livello tecnico e non solo delle attività per i nostri ragazzi, come ormai è stato riconosciuto a ogni livello. Questo ci fa piacere e ci stimola a continuare a lavorare al meglio. Per i nostri atleti, esperienze come il Fabbri e l’Academy Italia sono importantissime occasioni di crescita».