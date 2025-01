L’U13 del Cuneo Volley conquista il settimo posto al Trofeo Depentori

Ottima prova per i giovani atleti biancoblù al Trofeo Depentori di Arco, un settimo posto che testimonia il lavoro svolto in palestra e rappresenta uno stimolo a migliorarsi ulteriormente dopo il confronto con alcune delle squadre più competitive d’Italia.

Il percorso dei Fiöi è iniziato nella mattinata di sabato con l’unica sconfitta del torneo, subita contro ITAS Trentino per 2-1. Successo, invece, nei tre match successivi della giornata contro Miranese Volley, Pall. Nuova Almevilla e Porto Robur Costa. Queste vittorie hanno permesso alla squadra di accedere alle sfide per le posizioni dal settimo al dodicesimo posto nella giornata di domenica.

Due ottime prestazioni contro Volley San Giacomo e Volley Montichiari, concluse entrambe con un 2-0 a favore degli atleti cuneesi, hanno portato la squadra alla finale per il 7°-8° posto. Nell’ultima partita del torneo, i giovanissimi biancoblù hanno conquistato una splendida vittoria, superando gli avversari del Pallavolo C9 Bianca per 2-0.