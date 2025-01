La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 gioca a Lisbona l’andata dei quarti della CEV Challenge Cup

Come già per le altre gare di questa stagione in Spagna e Finlandia, è una sfida del tutto inedita per Chieri. Spirito e compagne troveranno sulla loro strada una polisportiva conosciutissima e blasonatissima in ambito calcistico che ha scritto un bel pezzo di storia anche della pallavolo portoghese, mettendo in bacheca nove scudetti e tre coppe nazionali (l’ultima la scorsa stagione).

Attualmente primo in classifica in campionato davanti al Porto, in Challenge il Benfica ha finora eliminato due formazioni greche, l’Aek Atene e l’ASP Thetis, vincendo tutte le quattro partite giocate e dimostrando di essere una squadra molto solida da affrontare con la massima attenzione.

Nei precedenti turni di Challenge l’allenatore Rui Moreira la schierato in posto 4 la statunitense Holt (miglior realizzatrice con 66 punti) e la turca Cetin, la coppia centrale formata dalla brasiliana Gelka e dalla serba Dokic, la giovane diagonale portoghese Garcez-Ferreria e l’esperto libero argentino Rizzo. Di recente il club portoghese ha anche aggiunto al suo roster una vecchia conoscenza del Chieri ‘76: la croata Barbara Dapic, opposto biancoblù nella stagione 2018-2019.

La gara di ritorno si giocherà mercoledì 22 gennaio (ore 20) al Pala Gianni Asti di Torino. Per l’occasione è prevista una speciale promozione con ingresso gratuito per gruppi di tesserati FIPAV, UISP e CSI e ingresso a 5 € per gli accompagnatori. Per aderire occorre inviare entro le ore 13 del 20 gennaio una mail a biglietteria@chieri76.it indicando il nome della società e i nomi e cognomi dei partecipanti.

Chi fra Chieri e Benfica passerà il turno affronterà in semifinale le greche dell’Olympiacos o le turche del Galatasaray.