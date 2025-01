UISP PLVHitball: Seconda edizione per il Torneo Open 2025

Partirà il 19 gennaio il Torneo Open 2025 organizzato dal Settore di Attività UISP - PLV Hitball ; un evento nato per garantire l’occasione di competere anche alle squadre nate ad anno in corso o rimaste escluse dai campionati principali. La formula itinerante di questo torneo, studiata dal Responsabile della Diffusione, Stefano Benedetto , garantisce il coinvolgimento di tutti i territori, il divertimento dei partecipanti e la formazione sotto il profilo del fair play e dei valori dell’Hitball. Ad arbitrare e refertare saranno infatti gli stessi giocatori, che avranno quindi l'occasione di cimentarsi con un ruolo inusuale e apprendere più rapidamente regole e movimenti base di questo sport, sotto la guida di giocatori più esperti e grazie al supporto di tutte le ASD partecipanti. Ai nastri di partenza 9 squadre provenienti da 4 associazioni: Fantasticlub di Asti (1 team), Polisportiva Oratorio Orbassano (1 team), ASD Sinombre (5 team) e ASD Polaris (2 team), entrambe di Torino

La formula di questo torneo prevede due fasi.

FASE 1

Nella prima, i team saranno suddivisi in girone A, B e C.

Il girone A vede favoriti i Purple Hit, già vincitori del Torneo Start Silver UISP HB la passata stagione. Il team di Orbassano affronterà due compagini torinesi: i Kebabbeheat dell’ASD Sinombre e le Dunamis, dell’ASD Polaris: un team tutto al femminile formatosi nell'ambito dei Tornei Studenteschi in rappresentanza del Liceo Artistico Cottini.

Tutto torinese il girone B, con i Driphit dell’ASD Polaris, finalista l’anno scorso del torneo Start Silver; che dovrà vedersela con le squadre dell’ASD Sinombre: i temibili Spartak, formazione rivelazione della prima edizione del Torneo Open, e i Golihat.

Nel gruppo C, la detentrice del Torneo Open 2024, Asti KT dovrà affrontare i Valhalla e i Giasthit (entrambi Sinombre). Ancora imbattuti in questa competizione, gli astigiani partono ovviamente con i favori del pronostico e un bagaglio di esperienze anche in serie maggiori.

Ad esordire (19/01) saranno il girone C, presso il PalaNatta di Asti, e il girone B, presso la Frassati di Torino.

Partenza rinviata di una settimana (26/01) per il girone A, presso la palestra Fermi di Orbassano, in contemporanea ai match del girone C presso la Frassati.

Il terzo atto (02/02), sempre presso l'impianto torinese, vedrà nuovamente in campo i gironi A e B.

FASE 2 - 16 febbraio

La seconda fase prevede anch'essa tre gironi, frutto delle posizioni finali della prima fase.

Le prime tre della classe confluiranno nel gruppo 1, per giocarsi il podio del torneo Open; il gruppo 2 vedrà coinvolte le seconde classificate e decideranno le posizioni che vanno dalla quarta alla sesta; la vincitrice di questo girone accederà direttamente al Torneo Start Gold insieme alle prime tre classificate. Le ultime tre compagini della prima fase si giocheranno i posti che vanno dal settimo al nono posto.

Ad aumentare il livello di pressione sarà la formula, che prevede solo andata e premiazioni finali presso la Frassati.

Per maggiori informazioni sui futuri tornei promozionali e sulle attività di diffusione, è possibile contattare il Responsabile, Stefano Benedetto: promozione@plvhitball.it