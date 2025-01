BEA Chieri: l'U15 Eccellenza trionfa al torneo Mare di Roma

L’Under 15 Eccellenza trionfa al torneo Mare di Roma, riuscendo a emergere tra tutte le squadre partecipanti dopo una finale al cardiopalma. La squadra di coach Conti esordisce vincendo con Arno Basket con il punteggio di 81 a 61, per poi bissare il successo battendo Messina 71 a 61. Nella fase a eliminazione diretta, arriva una grande vittoria con la Pallacanestro Trieste per 91 a 61, per poi trovare la vittoria più importante in finale con Alfa Omega.

L’Under 14 Gold e l’U13 sono stati impegnati nel torneo “50 anni di Noi”, organizzato dalla Pallacanestro Chivasso. La squadra di coach Corrado conferma i miglioramenti rispetto all’inizio della stagione, riuscendo a classificarsi al primo posto in classifica. Stesso discorso per l’Under 13, che disputa un torneo in crescita migliorando i risultati partita dopo partita e chiudendo al quarto posto in classifica.

L’Under 13 Gold si classifica al quindicesimo posto nell’ormai classico torneo “La Befana Gioca a Basket”, organizzato da PNC Basketball. I Leopardi subiscono due sconfitte nella prima fase con la Pallacanestro Marostica e la corazzata Virtus Segafredo Bologna. Nella fase a eliminazione diretta la squadra di coach Bonifacio lotta, ma non abbastanza, con Kolbe, per poi vincere con il CUS Torino l’ultima gara del torneo.

La società ringrazia Alfa Omega, Pallacanestro Chivasso e PNC Basketball per l’ospitalità e l’organizzazione.