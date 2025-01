Oleggio Magic Basket: è tempo di tornare in campo!

Pausa per la serie B, ora è tempo di tornare in campo. Posticipo di sesta giornata di ritorno (prima fase) per l’Oleggio Magic Basket che mercoledì 8 gennaio alle 20.30 a Boffalorello ospita il Gulliver Derthona Basketball Lab. Decima con 12 punti, l’avversaria è super giovane come gli Squali con una “guida” in campo come Nicolò Gatti. Entrambe le squadre sono reduci dalla seconda puntata di Next Gen a Rimini ed entrambe sono state qualificate per le final eight.