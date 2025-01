Bertram Derthona: è sua Gara-1 del Play-In di Champions contro il Peristeri

Al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato la partita i padroni di casa la vincono soprattutto in difesa, diventata efficace proprio dopo essere precipitati al massimo svantaggio di 12 lunghezze. Dal 25-37 del 16’ per i greci, trascinati fin lì dai punti di Harris, Avdalas e Coffey, la retroguardia bianconera costringe gli ospiti a restare a secco per 7 minuti durante il quale si materializza un 14-0 di break che porta per la prima volta avanti il Derthona (39-37 al 23’) ma soprattutto cambia l’inerzia alla sfida.

Da quel punto in poi Tortona si scioglie maggiormente anche a livello realizzativo, sul finale di terza frazione i sorpassi e controsorpassi si susseguono, Baldasso alza la voce più degli altri con un paio di triple e quando Candi sorprende la difesa ospite con un terzo tempo la Bertram può arrivare a due possessi pieni di distanza all’alba del periodo finale, 53-47 al 30’. L’ultimo vero sussulto degli ellenici corrisponde al loro 4-0 per iniziare il quarto quarto, la Bertram ci mette un po’ per tornare a muovere il punteggio ma all’improvviso arriva un 5-0 di controbreak con la tripla di Kuhse e un facile appoggio di Kamagate in contropiede propiziato da una rubata più assist di Baldasso per il 58-51 a 6’ dalla fine. Il match finisce di fatto a poco meno di due minuti dal termine, quando Kuhse, dopo aver segnato un canestro dentro l’area, smazza il nono assist personale per la tripla di Candi per il 67-57 che certifica il primo punto del Play-In ai danni dei greci.

Martedi prossimo alle ore 18:30 la Gara-2 a Peristeri con l’obiettivo di non tornare a Casale Monferrato per la “bella” di mercoledì 22 gennaio. Ora nuovamente focus sul campionato per l’altra partita interna cruciale della settimana, la sfida di sabato alle 19:30 con la Givova Scafati per strappare il biglietto per la Final Eight di Coppa Italia.

DICHIARAZIONI

Nella conferenza stampa del dopogara si sono presentati Tommaso Baldasso e coach Walter De Raffaele.

«Abbiamo giocato una buona gara nella seconda parte dopo essere partiti contratti», l’inizio del commento dell’esterno bianconero. «Nella ripresa abbiamo giocato il basket che volevamo, difendendo, avendo più fiducia, essendo più compatti e muovendo la palla. Sono state queste le ricette per portare a casa una buona vittoria».

De Raffaele: «Onestamente non è stata una partita facile per noi, eravamo reduci da un viaggio complicato da Napoli ed eravamo abbastanza stanchi per questo. Il Peristeri ha giocato meglio nel primo e secondo quarto, noi abbiamo mancato tanti tiri aperti, ma ciò che abbiamo capito è che, quando le cose in attacco non vanno, è importante giocare una grande difesa. Ci tengo a sottolineare che abbiamo tanti giocatori che rientravano da infortuni e voglio dire specialmente grazie a Zerini, che ha giocato con una maschera per l’infortunio al naso subito a Napoli. La stessa cosa vale per Gorham (tornato a riassaggiare il campo dopo oltre tre settimane, ndr) e Biligha. Siamo sull’1-0 e vediamo cosa ci attenderà nel prosieguo della serie».

Bertram Derthona 69

Peristeri Domino’s 59

Parziali (18-21, 31-37, 53-47)

Bertram: Zerini 3, Vital 3, Kuhse 16, Gorham 3, Candi 7, Denegri, Strautins 5, Baldasso 9, Kamagate 8, Biligha 4, Severini 2, Weems 9. All. De Raffaele.

Peristeri: Tzalias, Coffey 9, Xanthopoulos 4, Papas 7, Stavrakopoulos, Poulianitis, Tsourgiannis 2, Avdalas 9, Harris 17, Brown 8, Eddie 3. All. Limniatis.

Arbitri: Rosso (FRA), Vulic (CRO), Jacobs (BEL).