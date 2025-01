College Novara riparte con l’importante match casalingo contro Robbio

Dopo la vittoria in trasferta di Ciriè, per i novaresi arriva anche una felice combinazione di notizie dall’ infermeria: gli infortuni di Lollo Cardani e di Federico Fornara che da una prima valutazione medica dovevano prevedere tempi lunghi di recupero, si sono finalmente risolti.

La rosa della prima squadra torna quindi a rinfoltirsi, posto che la società era intanto dovuta correre ai ripari con la chiamata del 2003 Alessandro Romeo in arrivo da Capo d’Orlando e che finora ha dimostrato di sapersi destreggiare con un certo agio nel campionato di serie C Lombardo-Piemontese.

Pausa natalizia utile quindi per cercare la piena forma di Cardani e Fornara, ma anche del 2005 Gabriele Andretta, anche lui uscito dalla lista infortunati, dopo una distorsione alla caviglia. Resta ancora fermo ai box l’altro 2005 Elias Fajri che toglierà il gesso alla mano la prossima settimana.

Una iniezione di fiducia utile dal fronte infortunati, per guardare con serenità al match contro Robbio, sodalizio storico inserito stabilmente a metà classifica, dopo il pari numero di sei tra vittorie e sconfitte.

Il commento di Coach Dario Lo Storto: «pensiamo di aver svolto in palestra, anche sul fronte di recupero degli infortunati, un lavoro davvero molto, molto buono, soprattutto sereno e quindi privo di particolari preoccupazioni. Ci presentiamo al match quindi carichi, consapevoli di giocare contro una squadra forte e attrezzata che pratica abitualmente la categoria eseguendo un buon basket. In effetti, grazie al lavoro di tutti, ci sentiamo in fiducia e proveremo a metterli in difficoltà».

Appuntamento quindi fissato sabato sera ore 20,30 tra le mura amiche del Pala Sartorio di Viale.