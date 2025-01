Country Club Cuneo: giocatori  in evidenza nei vari circuiti

Brillanti prove quelle dei giovani del Country Club Cuneo nel periodo a cavallo tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Da segnalare in particolare la prestigiosa semifinale centrata da Demetra Mazzarella, classe 2011, nel tabellone under 14 del Lemon Bowl di Roma. La tennista piemontese è salita tra le migliori quattro giocatrici del draw grazie a prestazioni importanti anche sotto il profilo caratteriale confermando la sua crescita costante. Tra le protagoniste e i protagonisti del secondo posto della rappresentativa regionale (Piemonte) nella Coppa d’Inverno disputata a Tirrenia c’era anche Eleonora Tranchero, classe 2010, altro punto fermo del club di viale Angeli. Tranchero più volte sugli scudi nel 2024, sia in singolare che in doppio nei tornei ITF internazionali di categoria. Tra i più piccoli merita menzione Samuele Migliore, classe 2013, brillante vincitore nel tabellone under 12 dell’ASD Roma 20 di Cambiano (To). Migliore, classificato 4.1, ha sconfitto in finale per 6-3 6-0 Mattia Iannello, seconda testa di serie e classificato 4.2. Infine ecco la finale conquistata da Ginevra Bertone, 3.5 classe 2010, al Tennis Club STG di Villanova Mondovì.