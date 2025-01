Reale Mutua Basket Torino lancia il progetto “A Canestro In Salute” con le scuole del territorio

A partire dal prossimo lunedì 13 gennaio, i giocatori della prima squadra della Reale Mutua Basket Torino, insieme alla nutrizionista Dr.ssa Micol Purrotti, faranno tappa nelle varie scuole del territorio per discutere l'importanza di una dieta equilibrata e dell'attività fisica. Oltre agli aspetti educativi legati al progetto, ogni incontro offrirà agli studenti l'opportunità di interagire direttamente con gli atleti, giocando insieme a loro nelle palestre scolastiche e partecipando a sessioni di foto ricordo e autografi, per conoscere più da vicino i protagonisti del basket gialloblù.

Sempre con l’obiettivo di consolidare il legame tra Basket Torino e le scuole, in ogni tappa del progetto sarà attivato un punto ticketing dedicato, dando la possibilità a studenti e personale docente di acquistare, direttamente a scuola durante l’incontro, i biglietti in promozione speciale per le partite casalinghe di campionato. Questa iniziativa vuole trasformare il Pala "Gianni Asti" in un luogo di aggregazione e divertimento per i giovani, avvicinandoli sempre di più alla squadra della città.

«Siamo orgogliosi di poter avvicinare i giovani al nostro sport e ai valori che esso rappresenta,» ha affermato Giorgio Bottaro, direttore generale di Reale Mutua Basket Torino. «Vogliamo creare un legame forte tra i ragazzi della nostra città e il mondo della pallacanestro, rendendo la nostra casa un vero e proprio punto di riferimento per le nuove generazioni. Lavoriamo con passione per realizzare iniziative come questa affinché i giovani torinesi si sentano parte della famiglia gialloblù.»

Di seguito, il calendario delle tappe confermate del progetto “A Canestro in Salute” (ulteriori appuntamenti con altre scuole verranno formalizzati prossimamente):

13 gennaio: Liceo “Albert Einstein” Torino

20 gennaio: IIS "8 Marzo" - Settimo Torinese

27 gennaio: Scuola Salesiana Valsalice Torino

10 febbraio: Scuola Internazionale Vittoria Torino

24 febbraio: Istituto Comprensivo "C.Alvaro - P.Gobetti" Torino

31 marzo: Scuola Secondaria di 1° grado “Enrico Fermi” Torino

28 aprile: Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” Torino