Oleggio Magic Basket: prima vittoria del 2025 contro Gulliver Derthona

Una battaglia di quasi 40 minuti, anche in rincorsa e poi in cattedra. Nella sesta giornata di ritorno (prima fase) di serie B l’ Oleggio Magic Basket batte Gulliver Derthona Basketball Lab 76-64 e continua così il suo percorso netto.

Squali in campo con Casella, Toffanin, Lonati, Garavaglia e Suigo; per Tortona Farias, Aprile, Bellinaso, Korlatovic e Josovic. Suigo augura buon anno ai tifosi con sette punti tutti suoi (7-4), Garavaglia da tre ed è 12-4. Fa il contro parziale Tortona e con Josovic e Korlatovic è 12 pari. Punto a punto finché Aprile mette la freccia (17-20) e alla prima sirena gli Squali inseguono (19-23). De Ros e Van Elswyk rimettono in parità 23-23 e Borsani dall’arco dà respiro (27-23), Squali avanti 30-27, poi Tortona accorcia di nuovo e la battaglia si fa di nuovo serrata con la stessa Tortona avanti e gli Squali poco fortunati al tiro (34-38). Pausa lunga ancora “sotto” (36-40).

Garavaglia e Lonati alla ripresa pareggiano di nuovo i conti (40-40), Tortona è brava a continuare a condurre (44-48) e tocca anche il +6 (46-52). È Garavaglia, servito alla perfezione da Casella, a dare una scossa (49-52), Suigo accorcia ancora 53-54 e alla terza sirena per la prima volta Oleggio è timidamente avanti (55-54). Sono affamati gli Squali, Karem per il 57-54, Tortona sempre vicina, ma un parziale con tripla di Borsani vale il 62-56. Aprile dall’area per il 65-61, gli Squali però si fanno sentire in difesa. De Ros per il 69-61 a due minuti dalla fine. Van Elswyk sigla la doppia cifra di vantaggio (71-61), Tortona ci prova con più tentativi dall’arco, ma senza successo e dall’altra parte Oleggio fa ciuff e fa festa: 76-64.

Oleggio Magic Basket 76

Gulliver Derthona Basketball Lab 64

Parziali (19-23; 17-17; 19-14; 21-10)

Oleggio: De Ros 6, Casella, Karem 6, Pilotti 9, Toffanin 5, Borsani 5, Suigo 13, Lonati 5, Garavaglia 19, Ceccato, Van Elswyk 6, Kovachev 2. All. Catalani.

Derthona: Fonio Fracchia ne, Fogliato, Lisini 5, Farias 8, Borasi ne, Korlatovic 7, Aprile 13, Brizzi 4, Bellinaso 7, Gatti 3, Di Meo 3, Josovic 14. All. Ansaloni.