Hit Ball: riparte il torneo Open UISP HB e l'Asti KT c'è

L’aumento delle squadre in questa competizione ha modificato la formula, non ci sarà più quindi il girone unico ma vedremo, nella prima fase, tre gironi composti ciascuno da tre squadre che si affronteranno tra di loro in partite di andata e ritorno. Nella seconda fase troveremo di nuovo tre gironi da tre, questa volta formati rispettivamente dalle prime, dalle seconde e dalle terze classificate che si affronteranno tra di loro in partite di sola andata per stabilire la classifica finale.

Nel girone C troviamo l’unica squadra ancora imbattuta in questa manifestazione, ovvero Asti KT, testa di serie in quanto campione in carica del Torneo Open e dello Start Gold, insieme a due team dell’ASD Sinombre: Giasthit, al debutto, e Valhalla, già vista nella passata stagione in cui aveva pagato l’inesperienza del suo giovanissimo organico arrivando ultima sia nell’Open che nello Start Silver.

Nel girone A troviamo come testa di serie la vincente del Torneo Start Silver dell’anno scorso, ovvero Purple Hit Orbassano che incrocerà i bracciali con due team debuttanti: Kebabbeheat dell’ASD Sinombre e le Dunamis dell’ASD Polaris.

Il team della Polisportiva Oratorio Orbassano è chiamato a dare prova di maturità dopo che la passata stagione ha ben impressionato in questo torneo perdendo con onore lo spareggio Gold/Silver contro Villains Chivasso.

Grande curiosità sul team Dunamis che la passata stagione ha debuttato nel torneo femminile e che vede nel proprio organico studentesse provenienti dal Liceo Cottini di Torino, guidate dalla professoressa Cauda, colonna del movimento hit ball e storica allenatrice del Red Devils e Sotomayor ed ora alla guida del team di A1 Evolution, attualmente in testa alla classifica.

Girone B tutto torinese con il trittico Driphit dell’ASD Polaris (testa di serie), Spartak e Golihat, entrambe provenienti dall’ASD Sinombre.

Se il Golihat è una squadra debuttante nell’hit ball dei “grandi”, le altre due compagini, nonostante la loro giovane età, hanno già un’interessante storia alle loro spalle.

Il Driphit al suo debutto nel torneo Start Silver è riuscito a battere nella prima fase il più rodato Valhalla e ad arrivare in finale mettendo in difficoltà gli orbassanesi per più di un tempo e mezzo.

Lo Spartak nella passata stagione è stata l’unica squadra fra le giovanissime del torneo Open a vincere contro una big (Padawan) e più volte ha messo in difficolta il quartetto di testa, compreso l’Asti KT. Nonostante abbia cambiato qualche elemento resta una formazione da tenere d’occhio.

Come nell’edizione passata, anche quest’anno la formula porterà le squadre a giocare due partite per giornata, in modo da riuscire a termine un triangolare ad ogni occasione di incontro.

Asti debutterà in casa domenica 19 gennaio giocando il triangolare di andata mentre una settimana dopo giocherà alla palestra Frassati di Torino le gare di ritorno.

Giornata finale prevista per domenica 16 febbraio: alla palestra Frassati gli “Alfieri” giocheranno le restanti due gare di questo Torneo coi pari classificati degli altri due gironi.

Puoi trovare il calendario di tutti gli incontri nel file in allegato.