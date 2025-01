College Novara: a difesa del Progetto Giovanile, sotto canestro arriva Vitaliy Vintonyak

E’ in quest’ottica l’annuncio del nuovo arrivo sotto la Cupola di S. Gaudenzio, a rinforzo del reparto lunghi, di Vitaliy Vintonyak, m. 2,03 classe 1993, Ucraino con mani “educate” ed una “presenza” senz’altro utile sotto canestro. Vintonyak arriva dagli Spartans Borgomanero, squadra militante nel Campionato Piemontese DR2.

Vintonyak arriva a Novara con una storia alquanto particolare: nel 2017 dalla serie A Ucraina dove militava, ha addirittura partecipato ai turni di qualificazione in Champions League, successivamente ha militato in squadre novaresi, lo ricorderanno sicuramente i tifosi di Ghemme in serie D ed in serie C nel 2017. Da lì un ritiro dal parquet, per fortuna, prima di ricominciare questo campionato, appunto con gli Spartans di Borgomanero.

«Anzitutto ringraziamo tutta la Dirigenza di Borgomanero degli Spartans, che ha dimostrato con molta sensibilità di saper comprendere le esigenze di College Novara e dello stesso giocatore. Siamo davvero contenti che Vitaliy abbia scelto Novara per riprendere la sua attività di giocatore alla ricerca della sua forma migliore» commenta il presidente di College Novara Andrea Delconte. «In lui abbiamo trovato un ragazzo d’oro ed un amante della pallacanestro prima di tutto. Siamo convinti che possa essere un esempio di crescita veramente positivo per tutti i nostri piccoli del minibasket ed i ragazzi del settore giovanile. Basti osservare il suo lavoro in palestra per rendersene conto».

«Ringrazio la Società per questo ulteriore sforzo di completamento – aggiunge il Coach della prima squadra Dario Lo Storto – sono molto soddisfatto di come abbia gestito il trasferimento del giocatore nelle varie fasi. Inutile dire quanto sia stato colpito dalla “voglia di rientrare” di Vitaliy, con lui, sono certo, troveremo una maggiore dimensione interna all’area».

«Ho trovato a Novara un ambiente positivo ma soprattutto molto professionale e sempre costruttivo, a partire dalla Dirigenza fino agli allenatori, preparatori e naturalmente i miei nuovi compagni di squadra – sono le prime parole da “novarese” di Vitaliy – sono entusiasta di questa mia nuova esperienza, ed anche consapevole che mi aspetta ancora tanto lavoro per tornare a certi livelli, ma volevo contribuire anche io al grande sforzo che insieme ai miei compagni di squadra dovremo affrontare per invertire il trend iniziale di questo Campionato».

Adesso College Novara al avoro di gran lena, per formalizzare il trasferimento in Federazione in tempo utile per la prossima partita casalinga di sabato sera 11 gennaio ore 20.30 al Pala Sartorio di Viale Verdi contro Robbio, dove Vitaliy potrebbe già debuttare.