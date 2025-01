La Reale Mutua Torino ’81 Iren sfida la capolista Chiavari Nuoto alla Monumentale!

Ricomincia il campionato di serie A2 Maschile dopo la sosta natalizia e per la prima partita dell’anno la Reale Mutua Torino ’81 Iren attende la capolista Chiavari Nuoto questo sabato alla piscina Stadio Monumentale di Torino. I gialloblù, con l’ultima vittoria esterna per 8-10 contro il Lavagna sono al secondo posto in campionato con 16 punti e con una vittoria domani scavalcherebbero i liguri. I ragazzi di Luccianti, invece, con la vittoria contro il Metanopoli per 11-5, sono ancora a punteggio pieno e arrivano alla Monumentale vogliosi di continuare la loro striscia di vittorie.