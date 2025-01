La Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 attende Perugia al PalaFenera

La prima partita del 2025 al PalaFenera mette sulla strada della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 la Bartoccini-Mc Restauri Perugia. L’incontro, valevole per la quarta giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà, va in scena domenica 12 gennaio con fischio d’inizio alle ore 17.

Spirito e compagne arrivano a questa gara dopo due vittorie piene e 6 punti conquistati negli ultimi due turni di campionato, determinate a proseguire la striscia positiva e aggiungere più punti possibile alla classifica in vista degli scontri diretti per il quinto posto. Le umbre da parte loro sono a bocca asciutta da quattro giornate e sono a caccia di punti pesantissimi nella lotta salvezza che le coinvolge con altre squadre.

Nell’incontro d’andata Chieri si è imposta 2-3 centrando la nona affermazione negli undici precedenti con Perugia fra A2 e A1. L’unica ex è Gaia Guiducci.