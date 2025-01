La Novipiù Monferrato Basket in trasferta contro la Rucker San Vendemiano

Prima gara del girone di ritorno di Serie B Nazionale Old Wild West per la Novipiù Monferrato Basket che sarà impegnata domenica 12 Gennaio 2025 nella trasferta di Conegliano Veneto per sfidare la Rucker San Vendemiano , palla a due alle ore 18 .

Nella sfida di Casale Monferrato ad avere la meglio erano stati i veneti di coach Daniele Aniello, che con una prestazione magistrale di Kristaps Gluditis, 43 punti personali per la guardia lettone, superò i monferrini per 82-90. Rispetto a quella partita la Rucker ha recuperato l'esterno Alberto Cacace, ala piccola in quintetto che produce 12.3 punti e 6.9 rimbalzi a partita. San Vendemiano ha vinto 12 partite e in classifica fa parte del gruppo di inseguitrici subito dietro al duo di testa Legnano-Treviglio. 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 gare, da cerchiare in rosso il successo esterno proprio sul campo della capolista Legnano lo scorso 7 Dicembre. L'energia del giovane classe 2004 Mauro Zacchigna e le giocate del centro atipico Tommaso Oxilia, oltre al talento del già citato Gluditis, saranno le chiavi di volta di questa sfida.

I ragazzi di coach Fabio Corbani sono in forma e vogliono restituire ai veneti quanto patito sul proprio parquet qualche mese fa. La squadra è in striscia aperta con 3 vittore consecutive, rispetto alla sfida di Ottobre i rossoblù possono contare sull'apporto di giocatori come Stazzonelli, Basta e Rupil che stanno acquistando consapevolezza partita dopo partita. Tutto il roster a disposizione.

Marco Rupil - Guardia Novipiù Monferrato Basket: «Arriviamo da un periodo dove siamo riusciti a recuperare gli infortunati e qualche punto in classifica. Il girone di ritorno ce lo aspettiamo più tosto rispetto all'andata, ma sono dell'idea che non abbiamo ancora raggiunto il nostro massimo potenziale. Abbiamo lasciato qualche punto per strada, anche perchè non siamo sempre stati al completo, ma vogliamo che sia un girone di ritorno che rispetti di più la nostra qualità e il lavoro che facciamo quotidianamente».

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.