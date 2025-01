La sfida a Campobasso inaugura il 2025 del campionato dell’Autosped

La trasferta a Campobasso inaugura il 2025 dell’Autosped nella prima avventura in Serie A1. Il BCC Derthona sarà infatti di scena domani alle ore 18 alla Molisana Arena contro La Molisana Campobasso , attuale terza forza del torneo con un ruolino di marcia fatto di otto vittorie e tre sconfitte. La squadra allenata da Sabatelli, tra le mura amiche, ha ottenuto i successi contro Alpo, Brescia e Faenza, perdendo invece contro Schio e San Martino di Lupari. La gara di andata, la prima partita ufficiale disputata alla Facility della Cittadella dello Sport, ha visto la vittoria delle molisane per 70-79 al termine di un incontro largamente condotto dalle Giraffe.

A presentare l’impegno che attende il BCC è, come di consueto, coach Orazio Cutugno: «Ci attende una trasferta lunga e impegnativa contro una squadra notoriamente completa, bene organizzata e, come noi, sull’onda dell’entusiasmo per avere raggiunto il prestigioso traguardo della qualificazione alla Final Four di Coppa Italia. Proveremo a esprimere il nostro gioco con costanza, cercando di limitare l’alto potenziale offensivo della Magnolia, che si accende specialmente con giocate di energia e grazie al supporto del suo pubblico».

LE CURIOSITÀ DELLA GARA – Campobasso è una delle Società più solide della pallacanestro femminile italiana, in Serie A1 dalla stagione 2020/21. In questa stagione, la squadra molisana ha fatto il proprio debutto europeo, prendendo parte alla EuroCup Women.

Sono due le ex della gara, entrambe in maglia Autosped: Sofia Marangoni ha giocato a Campobasso per tre stagioni, dal 2018 al 2021, mentre Nina Premasunac ha fatto parte del roster della Magnolia nel 2021/22.

Beatrice Attura (999 punti) è a 1 punto dal tagliare il traguardo dei 1000 punti segnati nella massima serie tra regular season e playoff.