IVECO CUS TORINO RUGBY: domani la sfida con CUS-Colorno all’Albonico

Queste le parole della vice-capitana Arianna Toeschi: «domenica ci aspetta una partita molto intensa, le ragazze del Colorno hanno già dimostrato quest’anno di essere una squadra super organizzata e molto fisica. Purtroppo non ci presenteremo a pieno nelle nostre forze a causa di qualche infortunio, ma di certo scenderemo sul nostro campo con la voglia di batterci. Le parole d’ordine sono: tanto cuore, tanto sacrificio, dove la forza di una sola giocatrice non risulta sufficiente andremo in due a sostenerla!».