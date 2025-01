Squali in viaggio. Per la settima giornata di campionato (prima fase) l’Oleggio Magic Basket affronta nel ritorno in trasferta Seagulls Genova, all’orario anticipato delle 17 domenica 12 gennaio.

La carica di Mattia Ceccato: «Domani trasferta lunga, dobbiamo restare concentrati e giocare duro contro un'ottima squadra come Genova».