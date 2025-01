La Reale Mutua Torino ’81 Iren perde il big match con il Chiavari Nuoto

LA PARTITA

Inizia il match e il Chiavari si porta subito in vantaggio con il rigore trasformato da Lanzoni. La Reale Mutua Torino ’81 Iren fatica ad entrare in acqua e i liguri raddoppiano con la rete di Brambilla. A due minuti dalla fine del primo tempo i ragazzi di Luccianti trovano lo 0-3 con Fracas. Si rientra in acqua e la Torino ’81 prova a rialzare la testa con Colombo, ma Schiaffino ristabilisce le distanze. I gialloblù attaccano e capitan Maffè segna il 2-4, ma il Chiavari non ci sta e Ravina non sbaglia la superiorità numerica del 2-5. A due secondi all’intervallo lungo Tononi batte Perrone dal perimetro e porta i suoi sul -2.

Al cambio vasca il Chiavari allunga sul 3-6 con Brambilla, ma Colombo segna il 4-6. I ragazzi di Luccianti non mollano la presa e ancora Brambilla realizza il +3. I gialloblù provano a reagire con Tononi che fa il 5-7. Si entra in acqua per l’ultimo tempo di gioco e i liguri segnano il 5-8 con Fracas, ma la Torino ’81 reagisce con le reti di Maffè ed Ermondi che fanno il -1 e infiammano la Monumentale, ma Fracas realizza la doppietta finale che chiude il match sul 7-10.

LE ANALISI

Simone Aversa al termine del match: «Abbiamo meritato di perdere la partita contro una buona squadra che è stata ordinata a livello tattico, a noi è mancato il coraggio e il ritmo partita. È un mese che non giochiamo una partita ufficiale e ho visto i ragazzi sottotono. Abbiamo giocato male le superiorità numeriche e avuto poche idee sull'attacco della loro zona. È la prima sconfitta del campionato, non dobbiamo farne un dramma. Da lunedì ricominciamo a lavorare per la trasferta di settimana prossima contro il Piacenza».

Le parole di Marco Raviolo, vicepresidente della Torino ‘81: «Complimenti al Chiavari che ha meritato la vittoria. Noi, invece, abbiamo pagato lo svantaggio iniziale di tre reti e non siamo riusciti a recuperare».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 7

CHIAVARI NUOTO 10

Parziali (0-3; 3-2; 2-2; 2-3)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica, Abate, Tononi 2, Maffè 2, Cigolini, Costa, Ermondi 1, Gattarossa, Novara, Colombo 2, Santosuosso, Aichino. All. Aversa.

CHIAVARI NUOTO: Perrone, Ghio, Jason, Antonucci, Pellerano, Ravina 1, Lanzoni 1, Chiavaccini, Raineri, Fracas 4, Gitto, Brambilla 3, Merano, Schiaffino. All. Luccianti.

GLI ARBITRI: CAMPORA – CALABRÒ

LE NOTE: Usciti per limite di falli Antonucci (C), Raineri (C) e Novara (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Torino ’81 2/13 e Chiavari 2/10 + 1 rigore