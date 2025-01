Fulgor straordinaria al Pala Cipir contro Capo d'Orlando  

È subito la Fulgor a prendere le redini dell'incontro con la coppia Maruca-Stepanovic a dare peso alla manovra offensiva e firmare pesantemente un 12-4 iniziale che mette subito il match sui binari giusti. Capo d'Orlando cerca di rientrare nei ranghi e trova il sorpasso sul 16-17 con la bomba di Cecchinato, ma il time-out di coach Eliantonio permette di invertire la rotta e chiudere il primo quarto sul 27-19 interno. La Infodrive non intende però alzare bandiera bianca e nel secondo quarto torna a macinare gioco fin da subito sfruttando i primi minuti per trovare un nuovo sorpasso con i liberi di Antonietti (29-31). Sul nuovo aggancio i rossoverdi sono bravi a stringere le maglie e a sferrare il controparziale, che in allungo fino all'intervallo permette alla Fulgor di cavalcare i canestri di Misters e Corgnati per arrivare alla pausa lunga in considerevole vantaggio: 51-36 per i Lupi al 20'.