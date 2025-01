Igor Agil Volley: la serie B2 perde in trasferta contro Lilliput

In campo Ianuale in regia e Colombo opposto, Ojienelo e Bibolotti al centro, Dodi e Guatteo schiacciatori, Badalamenti libero (durante la sfida rotazioni in campo Annovazzi, Laneve, Marelli, Martelli, Mihali e Sclavo). Lilliput inizia forte (7-3), le Igorine sono pazienti e rimontano 7-6 facendosi sentire a muro. Punto a punto fino al 9-8, poi Lilliput fa un mini break e sul 13-8 è pausa per Galesso. Padrone di casa per il 17-12, le Igorine danno il via alla rimonta e dal centro e in diagonale è 18-17; di nuovo punto a punto, (21-21). Il finale è casalingo 25-22.

Sempre Lilliput a partire meglio (3-0), Igorine in rincorsa e sul 13-7 è time out. Le padrone di casa tengono le distanze (16-11), la Igor conquista qualche punto (21-14), ma il divario è ampio e Lilliput fa 25-18 e 2-0. Avvio in equilibrio nel terzo set (8-7), la Igor mette la freccia e questa volta è la panchina di casa a chiamare la pausa quando il tabellone dice 13-16. E' una battaglia: Lillipput ricuce ed è 19 pari, le Igorine sfruttano la diagonale e rimettono al freccia per poi chiudere 21-25 e 2-1.

Il quarto set è una strada in salita, Lilliput sigla il 6-1 e sul 7-3 è pausa Igor. Le padrone di casa sfruttano parecchio la battuta e la Igor rincorre (14-8). Di nuovo time out sul 16-8 e finale 25-12.

Lilliput Pallavolo 3

Igor Agil Volley 1

Parziali (25-22; 25-18; 21-25; 25-12)

Lilliput: Ostellino, Rosina, Rolle, Morello (L), Bonansea, Costa, Olivero, Stellin (L), Busso, Obakhavbaye, Negro, Cortelazzo, Camolese, Bruno. All. Betteto.

Igor: Laneve, Guatteo, Maestrelli, Annovazzi, Bibolotti, Marelli (L), Colombo, Martelli, Badalamenti (L), Dodi, Ojienelo, Mihali, Inauale, Sclavo. All. Galesso.