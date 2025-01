Tecnoengineering Moncalieri: rimonta incompleta, Livorno si impone nel finale

La Tecnoengineering Moncalieri lotta con il cuore e rimonta un pesante svantaggio iniziale, ma deve arrendersi nel finale alla Jolly Acli Basket Livorno, che si impone 61-54 al termine di una gara molto combattuta. Una partita dai due volti per le gialloblù, che pagano un primo quarto complicato, ma rientrano prepotentemente in partita grazie a una reazione corale e alla solidità a rimbalzo. La rimonta, però, si ferma a un passo dall'impresa, con Livorno che chiude i conti nei minuti finali grazie ai tiri liberi di Ceccarini e Sassetti.

Nonostante un dominio a rimbalzo (47 contro i 38 di Livorno) e una buona distribuzione dei punti, Moncalieri ha sofferto la scarsa precisione dall’arco (2/23) e le troppe palle perse (19). Livorno ha capitalizzato con maggiore freddezza nei momenti cruciali, sfruttando il vantaggio costruito nel primo quarto e una buona tenuta difensiva.

Per Moncalieri, Ngamene è stata determinante con una doppia doppia da 11 punti e 13 rimbalzi. Sammartino, oltre ai 10 punti, ha distribuito 5 assist, mentre Salvini (7) e Avagnina (8) sono state preziose durante tutto l’arco dela gara. Tra le file livornesi, Botteghi si è confermata leader offensiva con 13 punti e 9 rimbalzi, seguita da Sassetti (11) e Orsini (10).