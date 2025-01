La Ma Acqua S.Bernardo Cuneo vince la prima in casa del 2025 contro Fano

La Ma Acqua S.Bernardo Cuneo prosegue vittoriosa nel 2025, aggiudicandosi per 3-1 la prima gara casalinga dell’anno contro Fano. I ragazzi di coach Battocchio partono subito forti nel primo set, concedendo poco e niente, mentre Coscione e compagni forzando molto al servizio, riportando diversi errori. Nella seconda frazione per un attimo la squadra di coach Mastrangelo ha messo il piede avanti, ma subito i biancoblù hanno recuperato e allungato, chiudendo con il medesimo parziale del primo set (25-20). Cuneo cede il terzo set ai fanesi, ma si riscatta nel quarto. MVP di serata lo schiacciatore cuneese Felice Sette, mentre i top scorer sono due, Karli Allik e Christoph Marks, entrambi con 20 punti personali all’attivo. Prossimo appuntamento trasferta domenicale a Reggio Emilia, mentre in casa si tornerà domenica 26 gennaio alle ore 18.00 contro Siena. Prevendita online su Liveticket.it già attiva!