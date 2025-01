BEA Chieri Stefano Possekel rinforza il roster della Prima Squadra

Stefano Possekel, playmaker classe 2000, 184 centimetri d’altezza, muove i primi passi in campo con Basket Venaria, con cui disputa il campionato Under 16 Eccellenza. Passa poi a Don Bosco Crocetta Torino, dove gioca in Under 18 e Under 20 Eccellenza ed esordisce nei campionati seniores. La scorsa stagione è in forze a Cinque Pari Torino, dove milita ancora nel campionato di Serie C Gold.