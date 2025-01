Canottaggio Piemonte: premiazione atleti per i risultati ottenuti nell’anno agonistico 2024

Grande festa presso la Canottieri Caprera alla premiazione degli atleti per i risultati ottenuti nell’anno agonistico 2024. Presente alle premiazioni il vice presidente della Federazione Italiana canottaggio Umberto Dentis che insieme a Milly Lodigiani, presidente del Comitato Piemonte e organizzatrice dell’evento, hanno premiato tutti gli atleti con un buono acquisto per articoli sportivi.

Grande partecipazione degli atleti con i loro parenti, allenatori e dirigenti delle società canottiere del Piemonte oltre ai consiglieri del Comitato Piemontese.

Un ringraziamento da parte del Comitato Regionale alla Canottieri Caprera per l'ospitalità e al Presidente Romano Uberti per il suo prezioso contributo nella realizzazione di questo evento di inizio anno.