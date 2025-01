BEA Chieri: le gare del settore giovanile

Dalla scorsa settimana, archiviata la pausa per le festività natalizie, le attività del Settore Giovanile di BEA Chieri sono di nuovo a pieno regime. Vince l'Under 17 Regionale con Jolly Vinovo e vincono anche l'Under 19 Gold con Abet Bra, l'Under 14 Regionale con Basket Valenza e Basket Bollente, l'Under 15 Uisp con Basket Montà, l'Under 17 Uisp con Pallacanestro Nichelino, l'Under 14 Uisp (Trofarello Sport e Cultura) con Bussoleno e l'Under 14 Femminile con Aba Saluzzo. In Under 13 Gold, il gruppo Arancio supera per soli due punti il gruppo Nero nel derby in famiglia della quarta giornata di ritorno. Prima sconfitta di stagione, invece, per l'Under 15 Eccellenza, che cede in trasferta ad Aba Saluzzo complici le molte assenze. Sconfitte anche per l'Under 17 Eccellenza (con Cinque Pari Torino e Gran Torino) e l'Under 13 Regionale con Ginnastica Torino.