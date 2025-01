Bertram in Grecia per chiudere la serie con il Peristeri: in palio l’ingresso alle Top 16 di Champions League

Fresca di primo obiettivo stagionale con la Final Eight di Coppa Italia in tasca e il relativo quarto di finale che l’aspetterà all’Inalpi Arena di Torino con la regina d’inverno Germani Brescia, per la Bertram Derthona c’è subito la possibilità di centrare il secondo traguardo del suo 2024/25. Domani, martedì 14 gennaio , alle ore 18:30 italiane all’Andreas Papandreou Indoor Hall di Peristeri, comune dell’immediato hinterland di Atene, la formazione bianconera andrà a caccia del punto decisivo ai danni del Peristeri Domino’s per chiudere anzitempo la serie del Play-In della Basketball Champions League e ottenere così per la prima volta nella sua storia il passaggio alle Top 16 della massima competizione europea per club della FIBA.

Con il bis della vittoria casalinga in Gara-1 di martedì scorso (69-59) i Leoni tortonesi otterrebbero l’accesso al Girone I della seconda fase, dove l’attendono le già qualificate Wurzburg e AEK Atene e dove ha la possibilità di accedere domani anche il Promitheas Patrasso, atteso dal match-point casalingo nel proprio Play-In contro il Karsiyaka dopo aver espugnato il campo dei turchi nel primo atto. Vincendo in Grecia, la squadra allenata da Walter De Raffaele si risparmierebbe la fatica e la lotteria della “bella” di mercoledì 22 gennaio al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, dando così appuntamento alla coppa europea a martedì 28 gennaio, data di inizio della seconda fase.

L’AVVERSARIA

Il Peristeri di coach Georgios Limniatis si presenta in Gara-2 dopo aver perso sabato scorso la sfida casalinga contro il Maroussi (81-86), giocata a porte chiuse, restando all’ottavo posto della classifica in Grecia (5 vinte e 9 perse) e collezionando il quarto ko consecutivo tra campionato e BCL. All’inizio del match ha anche dovuto fare i conti con l’infortunio di Avdalas, autore di 9 punti e 5 assist in 34’ in Gara-1 a Casale, per cui il talentuoso classe 2006 sotto osservazione da parte dell’NBA potrebbe essere in dubbio per domani. In compenso i greci hanno recuperato l’esperta guardia americana Tobin Carberry e inserito la neoarrivata ala serbo-greca Vlado Jankovic.

DOVE VEDERLA IN TV

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

DICHIARAZIONI

«Siamo consapevoli che gara-2 sarà diversa perché a loro è tornato qualche infortunato e inseriranno il nuovo acquisto Jankovic», è l’assistant coach Iacopo Squarcina a presentare la trasferta greca. «Per la tipologia di giocatori che rientrano, tuttavia, cambia che si allungheranno più le loro rotazioni piuttosto che il loro modo di giocare, quindi dovremmo essere più bravi, in un campo caldo, a imporre un certo tipo di fisicità che ci permetta sia di resistere difensivamente che aumentare il ritmo in attacco, provare ad avere più possessi, più canestri facili, e costringere i loro lunghi a correre il campo. Tutto questo con l’intenzione di aprire gli spazi per i nostri esterni, non solo per il tiro da tre ma con la pazienza di creare qualcosa di più, attaccando l’area e scaricando fuori, trovando anche dei tiri nei primi secondi ma con l’idea di condivisione. Peristeri – continua – è un campo in cui si sente il pubblico ma noi dobbiamo avere la consapevolezza che è una partita molto importante. Anche dal punto di vista di impatto, ci servirà giocare su questi campi visto il periodo che ci aspetta. Dobbiamo giocare con la convinzione di chi vuole chiudere la serie provando a strappare il 2-0 con le unghie e con i denti».