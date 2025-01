Il turno infrasettimanale porta la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a Busto Arsizio

Chieri e Busto Arsizio arrivano a questo sedicesimo confronto fra i due club (il bilancio è di 8 vittorie a 7 per le lombarde) appaiate in classifica al sesto posto a quota 29 punti, sebbene Busto abbia giocato una partita in meno. Negli ultimi tre turni di campionato si è registrato un identico ruolino di marcia, con due vittorie piene da 3 punti e, domenica scorsa, una sconfitta: Chieri in casa da Perugia (1-3), Busto in trasferta con Scandicci (3-0). Oltre all’immediata riscossa dalla recente battuta d’arresto, in questo importante scontro diretto Chieri punta anche a riscattare lo 0-3 del girone d’andata al PalaFenera dove Busto le ha inflitto il primo stop stagionale.