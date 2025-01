La Reale Mutua Torino ospite dell'Urania Milano

Si torna subito in campo in Serie A2 Old Wild West per il primo turno infrasettimanale del girone di ritorno. La Reale Mutua Torino , dopo aver ritrovato la vittoria sul parquet di casa, deve mettersi in viaggio per rendere visita a una Wegreenit Urania Milano che ha dimostrato di essere una delle protagoniste di questo campionato. Appuntamento al PalaLido di Milano, domani, mercoledì 15 gennaio alle ore 20.30 . La vittoria conquistata al Pala Gianni Asti contro Nardò serviva come l’ossigeno per una Reale Mutua che fino a quel momento aveva chiuso il girone di andata con cinque sconfitte consecutive, con il rischio di essere risucchiata verso le posizioni pericolose della classifica. Il successo, così come il convincente margine con cui è stata ritrovata la vittoria (81-48), devono servire come dose di fiducia per i ragazzi di coach Boniciolli, che però ora sono chiamati a dare ulteriori segnali positivi nei prossimi impegni, per restare alla larga dalla zona playout e rimanere aggrappati alle chance di partecipare alla postseason “bella”.

Protagonista della vittoria contro Nardò è stato Matteo Montano, autore di 18 punti con 4/5 dall’arco. Per la guardia gialloblù, la sfida di domani contro Milano non sarà una partita come le altre dal punto di vista emotivo, al suo ritorno al PalaLido dopo ben cinque stagioni vissute con la maglia dell’Urania.

«Personalmente sarà una partita molto emozionante per me perché torno nel posto in cui ho trascorso gli ultimi cinque anni della mia carriera, dove ho condiviso momenti bellissimi con persone a cui sarò sempre legato» ha affermato il giocatore. «Noi veniamo da una partita convincente in cui abbiamo ritrovato quella identità difensiva che dobbiamo riproporre da qui in avanti, a partire dalla gara di domani a Milano».

Alessandro Iacozza, assistente di coach Boniciolli, ha analizzato così il match: «Milano è una squadra ricca di talento soprattutto nel reparto esterni. Gentile, Amato e Potts sono tutti capaci di costruirsi un tiro per sé stessi o per i compagni. Rispetto all’andata hanno cambiato poco, per cui il nostro approccio alla partita dovrà essere simile a quello della combattuta sfida che abbiamo giocato a Torino, cercando di migliorare quelle cose che non hanno funzionato. Vogliamo continuare a crescere in questo girone di ritorno e farlo lottando come finora abbiamo dimostrato in campo».

GLI AVVERSARI – WEGREENIT URANIA MILANO

Ad attendere la Reale Mutua al PalaLido, ecco una Wegreenit Urania Milano che nel girone di andata si è confermata come una delle squadre più solide dell’intero campionato. La formazione del giovane coach Marco Cardani, al suo primo anno sulla panchina milanese, ha dimostrato di poter assumere un ruolo da protagonista in questa stagione, arrivando al giro di boa al quinto posto in classifica e mancando così di un soffio la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia LNP. Il bilancio attuale parla di 13 vittorie e 7 sconfitte per i Wildcats che hanno trovato i giusti equilibri nel roster, dai leader capaci di attirare le difese avversarie – Alessandro Gentile è il 3° miglior scorer del campionato con 19 punti di media, Giddy Potts e Andrea Amato sono delle certezze per i Wildcats – ai cosiddetti role players in grado di dare un contributo fondamentale sul parquet, svolgendo bene i loro compiti in campo e sfruttando i vantaggi creati dalle loro stelle: parliamo di tiratori come Gianmarco Leggio (45% da tre in stagione), Luca Cesana (35%) e Lorenzo Maspero (38%), ma anche giocatori con un importante telaio per contribuire su entrambi i lati del campo, come Ike Udanoh (2° miglior rimbalzista del campionato con 9.3 di media) e i due giocatori classe 2003 Matteo Cavallero e Kevin Ndzie (quest’ultimo arrivato recentemente da Brindisi a seguito della partenza di Giordano Pagani).

COSÌ NEL MATCH DI ANDATA

La sfida del Pala Gianni Asti si chiuse con la vittoria della Wegreenit per 71-81, al termine di una partita combattuta. Oltre ai soliti Gentile, Potts e Udanoh, il vero protagonista del successo milanese fu Gianmarco Leggio, chirurgico al tiro dalla lunga distanza con una prestazione da 18 punti e 4/6 dall’arco. Ai torinesi non bastarono 16 punti a testa di Ajayi e Taylor, e i 10 punti di Gallo.

INJURY REPORT

Lo staff gialloblù sta monitorando le condizioni di Aristide Landi, alle prese con un fastidio al piede destro a seguito di un infortunio occorso durante la gara di domenica scorsa contro Nardò. In caso di indisponibilità di Landi, al suo posto sarà inserito Kesmor Osatwna tra i giocatori senior convocati.

GLI EX DI GIORNATA: DIVERSI RITORNI AL PALALIDO

Quella che andrà in scena a Milano sarà sicuramente una sfida particolare per Matteo Montano: la guardia gialloblù tornerà per la prima volta da avversario al PalaLido dopo aver disputato le ultime cinque stagioni con la maglia dell’Urania, diventando un beniamino dei tifosi dei Wildcats. Montano non sarà l’unico ex di giornata: anche Aristide Landi e Giovanni Severini hanno trascorso, insieme a Montano, la passata stagione con la squadra milanese. Nell’estate scorsa, il triplo trasferimento dal Duomo alla Mole.

DIRETTA STREAMING

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).