Monferrato Basket: mercoledì con Desio la prima di due gare interne

La Rimadesio Aurora Desio di coach Edoardo Gallazzi aveva iniziato alla grande il campionato, salvo poi incappare in qualche risultato negativo che ne ha rallentato la corsa verso le zone nobili della classifica, rimanendo nel gruppone di mezzo a quota 18 punti. Le defezioni hanno sicuramente influito sull'andamento di una squadra che è reduce da 4 sconfitte consecutive, gli ultimi due successi nel mese di Dicembre contro Mestre e Rucker. Nelle ultime uscite assenti il lungo di grande esperienza Alberto Chiumenti e la guardia italodominicana Daniel Perez, che proprio nella sfida di andata contro Monferrato fu determinante con i suoi punti dalla panchina. La squadra dunque si affiderà al talento di Alessandro Cipolla play/guardia di categoria superiore che viaggia a 13.8 punti, 8.3 rimbalzi e 4.6 assist a partita. Attenzione anche al lungo classe 2004 Emilis Bartninkas, lituano che sta crescendo di partita in partita, 12 punti e 6 rimbalzi di media.

La Novipiù Monferrato Basket ha ancora l'amaro in bocca per la vittoria sfumata all'ultimo possesso di San Vendemiano e vorrà vendicarsi della sconfitta (80-68) patita al PalaFit Line di Desio nel mese di Ottobre. Sarà dunque partita importante per i ragazzi di coach Fabio Corbani che stanno attraversando un buon momento di forma e il doppio impegno casalingo casca a pennello. Da valutare le condizioni di Pietro Basta, assente nell'ultima partita.

