Motovelodromo Torino: Lidl Italia ha attivato 20 Borse di Sport per giovani ciclisti torinesi

Per avvicinare i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni alla bici da corsa, sostenere l’avviamento agonistico dei campioni di domani e contrastare l’abbandono allo sport in età adolescenziale, Lidl Italia ha attivato 20 Borse di Sport per altrettanti giovani atleti. La consegna della pergamena che attesta la partecipazione al progetto è in programma giovedì 16 gennaio alle ore 17 al Motovelodromo. Partecipano l’assessore allo Sport della Città di Torino Domenico Carretta, il presidente della Federazione Ciclistica Piemonte Massimo Rosso e Alessia Bonifazi, responsabile Comunicazione e CSR di Lidl Italia.