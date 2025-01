La Bertram scrive un’altra pagina di storia, centrato l’ingresso alle Top 16 di BCL

Reduce dall’ingresso nella Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia la squadra bianconera taglia in Grecia il traguardo della qualificazione alle Top 16 della Basketball Champions League. Il 73-65 ottenuto in casa del Peristeri Domino’s bissa il successo casalingo in Gara-1 di una settimana fa (69-59) e chiude in anticipo sul 2-0 la serie del Play-In, facendo compiere al Derthona un altro passo avanti rispetto alla scorsa stagione con la storica partecipazione alla seconda fase a gironi del Round of 16 della massima competizione europea per club della FIBA.

Tortona ha mostrato nuovamente grinta per portare a casa il risultato, stavolta resistendo alla rimonta con sorpasso dei padroni di casa nel finale dopo che il prepotente 22-5 del primo quarto sembrava potesse indirizzare immediatamente la gara dalla parte di Severini e compagni, malgrado una serata subito, e per gran parte del tempo, stortissima nel tiro da tre. Ma, come successo nell’ultima sfida di campionato con Scafati, proprio una tripla è quella che ha riportato il risultato dalla parte tortonese nella volata finale e sempre a firma dello stesso autore, Christian Vital, il cui marcatissimo tiro da oltre l’arco ha trovato il fondo della retina a poco più di un minuto dal termine per il prezioso 62-68. Un margine messo poi in sicurezza dalla vincente virata in penetrazione di Strautins per il 63-70 a -34” e dal suo successivo intercetto difensivo, con fallo antisportivo subito, che ha messo il sigillo alla serie.

Dopo la partenza shock gli ellenici, privi degli assenti Harris e Avdalas, avevano via via rimesso in piedi la loro prova e trovato anche il sorpasso a cinque minuti e mezzo dalla sirena conclusiva sul 57-56, trascinati dalle triple di Eddie (12 punti nel quarto periodo). Lì la Bertram ha prontamente risposto con la bomba di Weems sul ribaltamento di fronte e poi, sul nuovo sorpasso greco del 60-59, con il primo canestro da oltre l’arco di Vital e un contropiede solitario di Strautins innescato da un rimbalzo-assist di Kuhse per il 60-64 che con tre minuti rimasti sul cronometro ha dato il là al sopracitato finale.

La vittoria lancia così la Bertram nel Girone I del Round of 16 dove trova due vincitrici dei gruppi della prima fase, la tedesca FIT/One Wurzburg e l’AEK Betsson Atene, mentre la quarta e ultima avversaria uscirà fuori dal Play-In tra i greci del Promitheas Patrasso Vikos Cola e i turchi del Karsiyaka, che vedrà il secondo atto domani in Grecia con Patrasso avanti 1-0 dopo il blitz in trasferta di Gara-1: l’esordio del Derthona è fissato per martedì 28 gennaio alle ore 18:30 sul parquet del Wurzburg. Ora la concentrazione torna sul campionato per preparare la trasferta di domenica in casa della capolista Germani Brescia, antipasto del quarto di finale che tra un mese le vedrà di fronte all’Inalpi Arena di Torino per la Final Eight.

DICHIARAZIONI Nel dopogara hanno parlato Kyle Weems e coach Walter De Raffaele. «Abbiamo avuto una grande partenza, nonostante non avessimo avuto grandi percentuali al tiro era stata la nostra grande difesa a fare la differenza per il +17 di fine primo quarto», è l’inizio dell’analisi del co-capitano bianconero. «Sapevamo comunque che il Peristeri non c’avrebbe concesso cose facili nel prosieguo della gara, infatti hanno combattuto per tornare sotto e nel quarto periodo sono riusciti ad andare anche avanti nel punteggio. Ma noi nel finale abbiamo fatto tutte le cose giuste per vincere». «Dobbiamo essere incredibilmente orgogliosi del lavoro che questo gruppo nuovo sta portando avanti in una settimana veramente impegnativa: abbiamo raggiunto la Final Eight di Coppa Italia e, soprattutto, abbiamo scritto oggi una pagina importante nella storia di questo club, centrando la qualificazione alle Top 16», ci tiene a sottolineare De Raffaele. «E’ un gruppo con una straordinaria cultura del lavoro, che cresce e si evolve attraverso i risultati, ma soprattutto con un impegno costante a migliorarsi ogni giorno».

Peristeri Domino’s 65

Bertram Derthona 73

Parziali (5-22, 23-35, 41-46)

Peristeri: Tziallas ne, Coffey 3, Xanthopoulos, Papas 10, Stavrakopoulos 3, Poulianitis 2, Tsourgiannis ne, Brown 6, Carberry 8, Eddie 19, Jankovic 11, Zougris 3. All. Limniatis

Bertram: Zerini ne, Vital 17, Kuhse 16, Gorham 6, Candi 3, Denegri 4, Strautins 7, Baldasso, Kamagate 9, Biligha, Severini 2, Weems 9. All. De Raffaele.

Arbitri: Liszka (POL), Castillo (ESP), Gedvilas (LTU).