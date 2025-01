La Fausto Coppi 2025, superati i 1000 iscritti. L’Argentina Nazione ospite della 36ª edizione

Nel weekend della manifestazione è prevista la presenza dell’ambasciatore dell’Argentina in Italia con il suo staff.

Nel 2025 nasce anche la collaborazione della granfondo con un’analoga corsa in Argentina.

In occasione del 125° anniversario della Società italiana di Mutuo soccorso di Toay, fondata il 3 giugno 1900, l’associazione sportiva locale organizza una corsa ciclistica celebrativa, la 1ª edizione della Granfondo Italianissima.

La competizione è ispirata a “La Fausto Coppi” e si disputerà domenica 9 marzo a Toay, nella provincia di La Pampa. La gara ha il supporto organizzativo dello staff cuneese ed ha ottenuto i patroncini del Comune e della Provincia di Cuneo, oltre che l’alto patrocinio del Consolato Generale italiano di Bahía Blanca.

Grande protagonista sarà, come caratteristica anche della corsa cuneese, la maglia: queste due granfondo si corrono infatti obbligatoriamente con la divisa ufficiale per tutti i partecipanti, fornita dagli organizzatori e oggetto di un diverso e unico design ad ogni edizione.

Sarà presente una delegazione cuneese. L’intenzione degli organizzatori è proporre ogni anno la manifestazione anche per confermare la passione del ciclismo che unisce italiani e argentini.

La granfondo internazionale sulle montagne del Nord-Ovest italiano si correrà domenica 29 giugno con partenza e arrivo a Cuneo.

Tre i percorsi previsti: la Granfondo (177 km e 4.125 metri di dislivello), la Mediofondo (111 km e 2.550 metri di dislivello) ed un terzo percorso non competitivo (100 km e 2.187 metri di dislivello), il Fauniera Classic.

Il Gran Premio della Montagna per tutti i circuiti sarà ancora una volta il leggendario Colle Fauniera, una salita di 22,3 km che porta a quota 2.481 metri.

Le iscrizioni sono possibili sul sito ENDU, con tariffa a 65 euro fino al 31 marzo e quindi a 75 euro entro il 24 giugno.

Una griglia di solidarietà (200 posti, iscrizione a 120 euro), consente di partire nelle prime file e contribuire a finanziare il progetto “Salviamo le strade di montagna” che l’ASD Fausto Coppi on the road ha attivato da oltre 10 anni per sostenere la manutenzione delle vie in quota.

«Siamo orgogliosi di avere ospite l’Argentina, con questa Nazione c’è un legame storico praticamente in ogni famiglia cuneese. Sarà l’occasione per ribadire lo sguardo dell’evento aperto a tutto il mondo e creare nuovi legami che rappresentano opportunità e prestigio per Cuneo. La Fausto Coppi è una gara imperdibile per gli appassionati di ciclismo: una granfondo che non è solo una competizione sportiva, ma un contenitore di proposte legate all’outdoor, alla scoperta del territorio e alla sensibilizzazione verso i temi legati al sociale e all’ambiente – commentano Davide Lauro e Emma Mana, presidente e vicepresidente dell’ASD Fausto Coppi on the road – Organizzare La Fausto Coppi e partecipare alla salvaguardia e promozione degli itinerari di montagna dove transita la granfondo è una sfida che ci vede impegnati ogni anno con passione e nuove idee».