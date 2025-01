Bertram Derthona: in vendita da domani i biglietti per il match casalingo contro la UNAHOTELS Reggio Emilia

La partita è valida per la 17^ giornata e vedrà impegnati i Leoni bianconeri sabato 25 gennaio alle ore 17:30 contro la UNAHOTELS Reggio Emilia al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, scontro diretto in zona-playoff.

Tre le modalità di acquisto dei tagliandi:

• dalle ore 12 online sul sito di Vivaticket

• dalle ore 16 presso la segreteria della sede di via San Marziano 4 a Tortona negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18:30, il sabato antecedente le gare casalinghe dalle 9:30 alle 11:30)

• presso la biglietteria del palazzetto di Casale Monferrato nel giorno del match a partire da un’ora prima dell’inizio della gara.

Sino ad esaurimento posti, sono disponibili sedute in tutti i settori del PalaEnergica.

Le riduzioni rispetto al prezzo intero si applicano agli Under 18, agli Over 65 e agli Universitari (per questi ultimi i tagliandi sono soltanto per le Tribune e acquistabili o in sede o presso la biglietteria del PalaEnergica presentando il libretto universitario).

Di seguito la tabella dei prezzi per assistere alla sfida con Reggio Emilia:

SETTORE INTERO RIDOTTO UNIVERSITARI Parterre Derthona 60 € 50 € Parterre Bianconero 50 € 40 € Tribune (Derthona e Bianconera) 20 € 14 € 10 € Parterre Laterale Sud 30 € 25 € Parterre Laterale Nord 30 € 25 € Curva Derthona 10 € 8 € Curva Sud 10 € 8 € Tribuna Ospiti 25 € 18 € Hospitality (costo agg. fino ad esaurimento posti) 25 € 25 €

Per ogni ulteriore informazione relativa alla vendita dei biglietti è possibile recarsi presso la segreteria della sede di via San Marziano 4, telefonare al numero della sede 0131 1953689 oppure scrivere una mail a segreteria@derthonabasket.it