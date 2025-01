Pavia perfetta nei quarti centrali, BEA cede al Pala Ravizza

LA GARA

Primo quarto che premia la squadra chierese, che mostra un buon approccio alla gara e mette in difficoltà una Pavia che in avvio si rivela essere a marce tirate. I Leopardi si affidano alla coppia Drame-Okoro, che vicino a canestro si rivela essere un fattore. Gli arancioneri chiudono la decina in vantaggio di 4 lunghezze. Nel periodo successivo, Pavia torna a essere protagonista: grazie a un eccellente Bruciamonti, supportato dai compagni di squadra Mascherpa e Crimeni, recupera immediatamente il vantaggio e chiude il primo tempo avanti di 12 punti (33-21). Tuttavia, è nel terzo quarto, al rientro dagli spogliatoi, che i pavesi imprimono il colpo decisivo alla partita con un parziale di 21-9. L’attacco della squadra ospite si inceppa, senza riuscire a ritrovare la fluidità vista nel primo periodo. Pavia ne approfitta e riesce ad allungare, per poi dar vita a un ultimo periodo più equilibrato dove le squadre si rispondono colpo su colpo. Il tempo a disposizione per rimontare non c’è, con Pavia che consolida ancora di più il secondo posto in classifica alla caccia dell’imbattuta Varese.