La Wash4Green espugna il Pala Barton Energy portando a casa l’intera posta in palio

Una battaglia serrata durata più di due ore che ha visto Akrari e compagne imporsi con decisione dalla seconda metà del terzo set per poi confermarsi nel quarto parziale dominando il campo. Fino ad allora le padrone di casa si erano rese ostiche e aggressive, trascinate dal braccio armato della ex biancoblù Nemeth, top scorer con 28 punti. Non basta il fattore campo alla squadra di Giovi, Pinerolo lavora bene a muro (14 contro i 6 delle umbre) e in attacco l’efficienza delle pinelle (36%) batte nettamente quella di Perugia (18%). Troppi gli errori di Sirressi e compagne che in attacco regalano ben 16 punti. Determinanti, invece, i 23 punti di Smarzek (MVP), così come i 16 di Sorokaite. In doppia cifra anche Perinelli e Akrari (10 per entrambe). Cosi mette a segno 5 dei 14 muri totali di squadra e il doppio cambio Avenia-Moreno per Cambi-Smarzek segna un crocevia che cambia l’andamento del terzo set, forse della partita. Con i sei punti conquistati nelle ultime due gare la Wash4Green sale a quota 21, saldamente ancorata al nono posto.

LA PARTITA

1 SET | La gara si apre con l’ace di Cosi. Cekulaev non passa poi manda out per il +2 delle piemontesi (3-5). Akrari e Cosi incrementano il vantaggio (4-8) e Giovi si gioca il primo time out. A metà parziale Pinerolo guida ancora a quattro lunghezze di vantaggio (8-12) poi il muro di Perugia consente alle padrone di casa di accorciare (14-15) e il punto diretto dai nove metri di Ricci azzera le distanze (15-15). Nemeth non sbaglia un colpo e porta le compagne sul +2 (20-18). La Wash4Green rimane incollata, nel finale riporta il match in perfetto equilibrio con Smarzek in attacco (23-23) e conquista il set point grazie al muro dell’opposta polacca su Traballi. La Bartoccini ci prova ma ai vantaggi le pinelle chiudono 26-28 con un errore di Traballi che manda out l’attacco.

2 SET | Parte forte la Wash4Green che si porta subito avanti 1-6. Perugia ci mette poco a ridurre il gap: palla a Cekulaev ed errore di Smarzek per 5-7. Pinerolo riporta palla nella propria metà campo poi Cambi di seconda intenzione firma il 7-11 e il punto di Perinelli al servizio allunga nuovamente (7-12). Le umbre non mollano, Gardini (entrata per Ungureanu) è brava a mettere in difficoltà la ricezione ospite e in attacco Ricci si affida alla solita Nemeth per macinare punti. Il sorpasso e servito (17-16). Akrari e compagne faticano in attacco, rimangono in scia grazie ad alcuni errori delle avversarie (21-19). La Bartoccini difende il vantaggio e di misura chiude 25-23 pareggiando i conti.

3 SET | Come nel set precedente la Wash4Green parte forte (2-6). Time out di Giovi. Nemeth firma il cambio palla e dai nove metri Ungureanu mette a segno il -2 (4-6). Un break di cinque punti porta le padrone di casa in vantaggio (9-7) costringendo coach Marchiaro a fermare la fuga delle avversarie. Il doppio cambio nella metà campo piemontese (dentro Avenia e Moreno, fuori Cambi e Smarzek) funziona, Pinerolo spinge sull’acceleratore e con Moreno rimette le distanze (10-15). Il muro di Akrari su Nemeth incalza la squadra ospite. Favorita anche da alcuni errori in attacco delle avversarie impone il proprio ritmo chiudendo 17-25.

4 SET | Dopo un avvio equilibrato (5-5) la Wash4Green si porta avanti con un buon break (5-9). In attacco spinge con una Sorokaite incisiva poi Nemeth non trova il rettangolo rosa ed è +5 (10-15). Tanti, troppi gli errori in prima linea delle padrone di casa che favoriscono il gioco di Akrari e compagne (12-19). Sorokaite mette la firma sul match point poi è Smarzek a chiudere con un muro su Gardini 25-14.

SALA STAMPA

Malwina Smarzek MVP (Wash4Green Pinerolo): «Sono fiera di quello che abbiamo fatto. Non era scontato dopo la vittoria di Perugia su Chieri ed è sempre difficile giocare in questo palazzetto. Abbiamo fatto una gran partita, ce l’aspettavamo difficile e così è stata. Nel quarto abbiamo fatto sicuramente meglio noi. Ha funzionato benissimo il nostro doppio cambio, ci tengo a sottolinearlo e fare i complimenti a tutte».

Maria Irene Ricci: (Bartoccini-Mc Restauri Perugia): «Venivamo da Chieri con altre aspettative, cioè esprimere un bel gioco. Lo abbiamo fatto nei primi due set poi negli altri due loro hanno giocato meglio esprimendo un’ottima pallavolo. Noi abbiamo fatto fatica ad esprimere il nostro gioco».

IL TABELLINO

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA 1

WASH4GREEN PINEROLO 3

Parziali (26/28, 25/23, 17/25, 25/14)

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Traballi 16, Ricci 3, Cekulaev 9, Nemeth 28, Ungureanu 7 Sirressi (L), Gryka 1, Gardini 1, Rastelli. Non entrate: Orlandi, Recchia, Cogliandro, Pecorari (L). All. Giovi

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 16, Cosi 9, Cambi 3, Smarzek 23, Akrari 10, Perinelli 10, Moro (L), Moreno 6, Bracchi 1, D’Odorico, Avenia. Non entrate: Bussoli, Sylves, Di Mario (L). All. Marchiaro.

ARBITRI: Rossi Alessandro, Caretti Stefano.

NOTE | Spettatori: 1285. Durata set: 32’, 34’, 33’, 25’. Tot 124’. MVP: Malwina Smarzek.