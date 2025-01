Le avversarie e il calendario della Bertram nel Round of 16 della BCL

Nel Girone I la squadra bianconera se la vedrà con FIT/One Würzburg e AEK Betsson Atene, vincitrici del Gruppo A e E della prima fase, e con il Promitheas Patrasso Vikos Cola, qualificata per ultima in ordine di tempo grazie al 2-0 con cui ha definitivamente ribaltato ieri sera la serie con i turchi del Karsiyaka.

CALENDARIO I Leoni tortonesi esordiranno nella prima Top 16 della loro storia con una doppia trasferta, martedì 28 gennaio alle ore 18:30 in casa dei tedeschi del Würzburg, città natale e club in cui è cresciuto Dirk Nowitzki, e il successivo martedì 4 febbraio alle 18:30 alla SUNEL Arena ateniese dell’AEK. Per il debutto interno bisognerà aspettare fino a dopo la Final Eight di Coppa Italia e la pausa per le Nazionali, precisamente martedì 4 marzo contro il Promitheas Patrasso (orario da definire). Da lì tutte le restanti partite si susseguiranno con la cadenza di una a settimana, dalla trasferta a Patrasso di mercoledì 12 marzo alle ore 18:30 italiane ai due impegni interni finali contro AEK di mercoledì 19 marzo (orario da definire) e Würzburg di mercoledì 26 marzo alle 18:30.

FORMULA Le prime due classificate al termine dei 6 turni passeranno ai quarti di finale della competizione, organizzati in serie-playoff al meglio delle tre gare, con le sfidanti decise in base al sorteggio e fattore campo a favore della prima classificata di ciascuno dei quattro gironi delle Top 16. Le Gare-1 dei quarti ci saranno tra l’8 e il 9 aprile. La Final Four per il titolo 2024/25 è in programma dall’8 all’11 maggio in sede ancora da assegnare.