Chieri ’76 Volleyball, Cuneo Volley e Federazione Catalana di Pallavolo insieme per crescere

In concreto, l’accordo definisce una serie di iniziative e scambi tecnici della Federazione Catalana con Chieri per la parte femminile e Cuneo per quella maschile. La carne al fuoco è tantissima. Sono previsti ad esempio incontri annuali fra le squadre giovanili, giornate formative teoriche e pratiche, soggiorni per consentire ai tecnici spagnoli di partecipare alle attività in Italia e viceversa, una borsa di studio per gli allenatori catalani, l’offerta coordinata di camp estivi.

Il primo appuntamento ufficiale della nuova partnership sarà la visita degli atleti dell’ARC Blume, il programma catalano di alta prestazione, dal 20 al 24 gennaio in Piemonte, con la selezione femminile a Chieri e quella maschile a Cuneo.

Max Gallo, direttore sportivo del Chieri ’76: «Ci inorgoglisce che la Federazione Catalana ci abbia scelto come punto di riferimento per il settore femminile. Siamo molto contenti di iniziare con loro questo progetto che potrà portare benefici a tutte le parti in causa».

Mario Barbiero, direttore tecnico del settore giovanile del Cuneo Volley: «Siamo onorati di esser stati selezionati dalla Federazione Catalana come club di pallavolo maschile per questo progetto di crescita tecnica. La collaborazione ha suscitato molto entusiasmo all’interno della società e dello staff tecnico, sia per la possibilità di confronto che di percorso. Aspettiamo con fermento l’arrivo della selezione catalana per dare inizio a questa esperienza formativa».

Maribel Zamora, presidente della Federazione Catalana di Pallavolo: «L’accordo che stiamo per firmare rappresenta un passo deciso in avanti nel lavoro verso l’eccellenza sportiva, sia per i giocatori che per i tecnici, poiché collaboreremo con club di primo livello, con i quali condivideremo conoscenze. Siamo davvero molto orgogliosi che club di questa categoria vogliano lavorare con noi e collaborare con noi su queste linee tecniche e politiche».