Misters e Mazzantini guidano la Paffoni corsara contro Saronno

Partenza a tutto gas dei padroni di casa che riescono subito a mettere distanza portandosi sull'11-4 dopo metà primo quarto. Ferraro e Misters danno però fuoco alle polveri e con due triple agganciano la Robur in un amen, innescando un punto a punto per il tempo rimanente, spezzato solo dalla tripla di Beretta, che fissa il risultato sul 22-19 dopo 10'. Nel secondo quarto Saronno torna subito a macinare punti con un piccolo break che riesce a tenerli avanti di un paio di possessi, ma l'energia di un inesauribile Mazzantini e la precisione di Misters non permettono mai la fuga.

Con il sorpasso firmato Ferraro, la Fulgor rimane a battagliare per tutta la seconda frazione e l'intervallo lungo accoglie le due squadre sul 52-50 con il canestro di Misters ad accorciare le distanze. Nel secondo tempo è ancora il lettone ad alzare i giri della Paffoni, seguito a ruota da Maruca e Balanzoni, che segnano il primo vero break dei rossoverdi: Saronno reagisce e insegue, ma i Lupi non si lasciano prendere e rispondono per mantenere il vantaggio e allungare con Corgnati e il solito Mazzantini, che portano la Paffoni anche a +10 (61-71).

Per Saronno la partita si fa in salita e nonostante le forze di casa provino in tutti i modi a ricucire, il 30' trova le compagini sul 70-78 esterno. L'ultimo quarto è il palco di una Paffoni solida e composta, capace di capitalizzare il vantaggio accumulato. Mazzantini e Misters danno seguito al bel lavoro fatto per tutta la partita e Stepanovic si affianca loro per mantenere le distanze e tagliare il traguardo senza concedere spazio di rimonta alla Robur, per una vittoria che porta dritti alla sfida diretta con San Vendemiano.

AZ Pneumatica Robur Saronno 89

Paffoni Fulgor Basket Omegna 100

Parziali (22-19, 30-31, 18-28, 19-22)

AZ Pneumatica Robur Saronno: Giacomo Maspero 22 (5/8, 2/6), Andrea Negri 12 (3/5, 2/4), Francesco De capitani 12 (3/6, 2/6), Matteo Beretta 12 (1/1, 2/2), Andrea Quinti 10 (4/5, 0/1), Gabriele Pellegrini 9 (1/4, 2/3), Niccolò Giulietti 7 (3/4, 0/2), Pietro Nasini 5 (1/1, 1/4), Davide Tresso 0 (0/1, 0/1), Marcello Canton 0 (0/0, 0/0)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Andris Misters 25 (6/11, 3/6), Saverio Mazzantini 21 (6/8, 3/3), Jacopo Balanzoni 13 (5/8, 0/0), Arsenije Stepanovic 12 (3/7, 1/4), Matteo Corgnati 11 (4/5, 1/9), Matteo Maruca 9 (3/4, 1/3), Massimiliano Ferraro 7 (2/3, 1/2), Diego Terenzi 2 (0/0, 0/2), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Tommaso saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/0), Francesco Paolin 0 (0/0, 0/0)