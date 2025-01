Collegno Basket: i Lions ospiti della Crocetta al Pala Ballin

I biancorossi arrivano a questo appuntamento galvanizzati dalla vittoria al cardiopalma contro Serravalle, un 70-68 conquistato grazie a nervi saldi e determinazione nei momenti decisivi. La partita ha messo in luce la solidità mentale della squadra allenata da coach Comazzi, capace di respingere gli assalti avversari fino all'ultimo possesso. Sugli scudi De Bartolomeo, autore di 21 punti e di una prestazione da vero leader, ben coadiuvato da Castellino (17) e Obase (8).

Nel match di andata i Lions erano stati sconfitti al PalaCollegno da una Crocetta cinica e capace di mantenere il controllo nei momenti chiave. Nonostante un buon avvio e una reazione nel terzo periodo, i biancorossi non erano riusciti a completare la rimonta, cedendo nell’ultima frazione.

La Crocetta si presenta al match con un bilancio di 7 vittorie e 11 sconfitte, reduce dal passo falso in trasferta contro Gulliver Derthona. Guidata da coach Maino, la squadra biancoverde si affida al talento di Pasqualini (14.8 punti di media a partita), Pagetto (12.4) e Villar Cristobo (11.4), senza dimenticare il contributo di Cellino e Hida.

Per Collegno, questa rappresenta un’occasione cruciale per agganciare proprio la Crocetta in classifica, considerando che i biancoverdi occupano la posizione immediatamente superiore, con 14 punti. Con entrambe le formazioni desiderose di muovere la classifica, si prospetta un derby ad alta tensione. L’appuntamento è quindi fissato per domani, alle ore 21:00, al Pala Ballin.