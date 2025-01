La Reale Mutua Torino ’81 cerca il riscatto contro il Piacenza Pallanuoto 2018

I gialloblù sono fermi al secondo posto in classifica e domani cercheranno il riscatto contro i ragazzi di Picasso. Il Piacenza, invece, arriva dalla vittoria contro il Metanopoli per 6-7 ed è salito al nono posto in classifica a quota sei punti.

Simone Aversa presenta il match: «Trasferta insidiosa, arriviamo da una prestazione non brillante, abbiamo voglia di riprendere il nostro cammino e non perdere terreno dal Chiavari. Dobbiamo avere l’autoconsapevolezza di essere una squadra forte e dimostrare il nostro valore quando entriamo in acqua. Il Piacenza è una squadra che abbiamo avuto modo di incontrare nelle amichevoli prestagionali, dobbiamo avere molto rispetto e puntare sui nostri punti di forza per portare a casa la vittoria».