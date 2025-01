La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospita Talmassons

Domenica 19 gennaio va in scena una sfida del tutto inedita fra le mura amiche del PalaFenera. Per la sesta giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 se la vedrà con la Cda Volley Tamlassons Fvg . Fischio d’inizio alle ore 16 con diretta su DAZN.

L’unico precedente fra i due club è quello del girone d’andata che ha visto le chieresi vittoriose 2-3. Rispetto a quella partita al roster della formazione friulana si è aggiunta Maja Storck diventandone subito un importantissimo punto di riferimento. Non a caso nelle nove gare giocate con la sua nuova squadra l’ex opposto biancoblù è sempre risultata la miglior realizzatrice, con una media di punti superiore ai 20 a partita.

Reduce dalla convincente affermazione a Busto Arsizio, domenica Chieri punta a conquistare l’intera posta per arrivare nella miglior situazione possibile di classifica alla trasferta a Conegliano che concluderà il mese di gennaio e allo scontro diretto con Bergamo che aprirà febbraio. Non meno motivata Talmassons che nelle ultime due giornate ha perso contatto da Perugia e Cuneo e con un solo punto guadagnato nel girone di ritorno ha necessità in ottica salvezza di tornare al più presto a muovere la classifica.

A fare il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 alla vigilia della gara è Avery Skinner. La sua analisi parte dalla vittoriosa trasferta infrasettimanale a Busto Arsizio: «Sono orgogliosa di noi e di come abbiamo lottato per tutta la partita. L’ultima volta che avevamo affrontato Busto non era stata né la partita né il risultato che volevamo e di cui sapevamo d’essere capaci. Questa volta il nostro approccio è stato decisamente migliore e i risultati l’hanno dimostra».

La schiacciatrice statunitense passa quindi a presentare l’impegno con Talmassons: «Soprattutto quest’anno, il campionato è davvero di spessore. Ogni volta è una battaglia, quindi dobbiamo arrivare all’impegno con Talmassons con la stessa mentalità che abbiamo avuto nell’ultima partita. Iniziare forte e mantenere la stessa energia e concentrazione per tutto l’incontro: se riusciremo a farlo, penso sarà la chiave per ottenere la vittoria».