Oleggio Magic Basket: sfida delicata a Gallarate

Una ottava giornata di ritorno della prima fase importante e delicata. L'Oleggio Magic Basket è ospite sabato 18 gennaio alle 19 a Gallarate a casa della Esse Solar Gallaratese. In campo contro un'avversaria solida e tosta al di là della attuale posizione in classifica e che è ancora in corsa per centrare il sesto posto in classifica: ecco perché per gli Squali conta tanto, in vista proprio della seconda fase di campionato.