Bertram Derthona: prova generale di Final Eight contro la Germani

Due prime volte assolute contro. Da una parte i padroni di casa galvanizzati dal titolo di campioni d’inverno, dall’altra gli ospiti impreziositi dal traguardo anch’esso mai raggiunto in precedenza dell’ingresso nelle Top 16 di Champions League. La trasferta della Bertram Derthona al PalaLeonessa A2A di Brescia contro la primatista solitaria Germani , in programma alle ore 18:15 di domani, domenica 19 gennaio , apre il girone di ritorno in Serie A Unipol per le due squadre, attese dal sedicesimo turno del massimo campionato.

ANTIPASTO

Il match in terra lombarda è un anticipo di quanto si vedrà fra poco più di tre settimane all’Inalpi Arena di Torino nel quarto di finale che il 12 febbraio aprirà la Final Eight di Coppa Italia, dove Brescia e Tortona si presenteranno rispettivamente da testa di serie numero 1 e numero 8, le stesse posizioni di classifica della prima parte del torneo appena andata in archivio, strappate con le vittorie casalinghe dell’ultimo turno ai danni di Trento nella sfida per il primato a fine andata e contro Scafati, cui la Bertram ha fatto seguire in Grecia il decisivo punto del 2-0 sul Peristeri nel Play-In di Champions. La Germani allenata da Peppe Poeta guarda tutte dall’alto con i suoi 24 punti frutto delle 12 vittorie in 15 partite, Tortona risponde con 9 vinte e 6 perse, tra queste la sconfitta dell’andata subita nel finale in volata per 78-85 due mesi fa al PalaEnergica Paolo Ferraris, che ha allungato a 6 la striscia di partite che tra le due contendenti ha sempre visto prevalere Brescia tra campionato e Supercoppa.

DOVE VEDERLA IN TV

La partita sarà trasmessa in diretta su DMAX e DAZN.

DICHIARAZIONI

«L’andata fu una gara molto equilibrata, segnata per noi da tanti errori, non solo canestri sbagliati ma proprio errori di grande inesperienza contro un’avversaria di grande esperienza», commenta alla vigilia coach Walter De Raffaele.

«La lezione che dobbiamo imparare da quella partita è che davanti troveremo appunto una squadra molto esperta, che occupa meritatamente il primo posto in classifica e gioca davanti al suo pubblico. Tutto questo può creare anche tanti stimoli per noi, nonostante una stanchezza dovuta a questo periodo e che è oggettiva, di fronte invece ad una Brescia che ha la possibilità di “riposarsi” durante la settimana. Al di là di Della Valle e Bilan, Brescia è una vera squadra nella sua completezza, Ivanovic, ad esempio, sta facendo un campionato di altissimo livello. Il girone di ritorno – prosegue – ci offrirà nuovamente un torneo con grande equilibrio, ci saranno 10-11-12 squadre che lotteranno per i primi otto posti, quindi qualcuna come sempre resterà fuori, al di là del discorso salvezza. Non mi aspetto sorprese ma squadre che cresceranno ancora. Ogni partita sarà durissima e noi cercheremo al solito di fare il meglio, sapendo però che abbiamo il doppio impegno che ci dà soddisfazioni ma porta anche ad un forte dispendio di energie».