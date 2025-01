Il Gulliver Derthona espugna Casale e rilancia le proprie ambizioni

Il Gulliver Supermercati Derthona conquista una vittoria fondamentale al Pala Energica di Casale, agganciando la parte alta della classifica con 18 punti, nel campionato di Serie B Interregionale Division A della Conference Nord-Ovest, giocandosi tutte le proprie chance nelle ultime gare per entrare nel Play-in Off, e di garantirsi la salvezza matematica.

La partita andata in scena ieri sera al Pala Energica di Casale M.to, ha visto un inizio equilibrato, interrotto poi da un primo allungo della squadra bianconera, grazie alle tre triple consecutive firmate Albertinazzi – Farias. Nel secondo quarto il Derthona mantiene il controllo del match sulla doppia cifra di vantaggio, ma la reazione di Casale non tarda ad arrivare. I padroni di casa, trascinati dai canestri di Di Giuliomaria, aprono un importante parziale di 14-0 che permette di chiudere il quarto in vantaggio (38-36 al 20’).

Al rientro in campo, i padroni di casa continuano con il parziale aperto il quarto precedente, ma il Derthona reagisce con una solida difesa, ribaltando il risultato con i canestri di Lisini ed entrare nell’ultimo periodo di gioco sul +2. Gli ultimi dieci minuti vedono entrambe le formazioni scambiarsi diverse volte il comando della gara. Il Gulliver riesce ad allungare sul doppio possesso di vantaggio verso il fine gara, ma un canestro dell’ex Tambwe riapre la partita (58-61). In uscita dal timeout, la squadra bianconera perde il pallone dando l’opportunità a Casale per pareggiarla. Il tentativo di Di Giuliomaria si ferma sul secondo ferro, e la partita si chiude con il Gulliver che conquista la nona vittoria in campionato, contro la Junior Casale con il risultato di 58-61.

Il prossimo appuntamento per il Gulliver Supermercati sarà venerdì 24 gennaio, dove ospiterà in casa la Esse Solar Gallaratese alle ore 20:45 nella terz’ultima giornata di campionato.

Junior Casale 58

Gulliver Supermercati Derthona 61

Parziali (14-21, 38-36, 48-50)

Junior Casale : Giacomelli 2, Bovo 2, Sirchia 5, Formenti 7, Avonto 2, Grignolio ne, Speroni ne, Kabuya, Raiteri, Di Giuliomaria 21, Tambwe 12, Rosso 7. All. Arioli.

Gulliver Derthona : Di Meo 5, Fogliato ne, Lisini 13 (5/6 ai liberi), Farias 5, Albertinazzi 9 (3/4 dal campo), Korlatovic 6, Brizzi, W. Bellinaso 5, Gatti 6 (6 reb), Bordoni ne, Josovic 8 (17 reb), Cissè 4. All. Ansaloni, Ass. Fanaletti, Censurini.