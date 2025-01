FIBS Piemonte: eletto il nuovo consiglio regionale, Isabella Dalbesio nuovo presidente

Sabato 18 gennaio nei locali del Comitato Regionale CONI Piemonte di via Giordano Bruno n.191 a Torino, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio del Comitato Regionale FIBS Piemonte per il quadriennio 2025-2028. Isabella Dalbesio è il nuovo Presidente del Comitato Regionale FIBS Piemonte, succede così all'uscente Sabrina Olivero. Rinnovato anche il consiglio regionale oltre al confermato Paolo Murgia, vi accedono per la prima volta Michele Brossa, Michela Passarella e Filippo Spataro. A tutti il più sinceri auguri ed il vivo in bocca lupo per il prosieguo.