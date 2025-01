Bcc Derthona: Geas passa alla Facility della Cittadella dello Sport  

Sconfitta per l’ Autosped BCC Derthona alla Facility della Cittadella dello Sport: la squadra allenata da coach Cutugno – che deve rinunciare a Penna fermata da un attacco febbrile – gioca il primo tempo alla pari con il Geas (privo di Barberis e Conti, che perde Makurat a gara in corso) prima di subire il progressivo e decisivo allungo avversario nella ripresa. Il prossimo impegno di campionato vedrà la Giraffe di scena a Brescia domenica 26 gennaio alle ore 18 .

Primo quarto contraddistinto dal grande equilibrio alla Cittadella: il BCC lo conduce per larghi tratti sfruttando le giocate di Dotto e Attura (13 punti in due) e lo chiude avanti 17-16. Nella seconda frazione le ospiti alzano l’intensità della propria difesa e, sfruttando il gioco vicino a canestro e le conclusioni da fuori di Spreafico, passano a condurre e allungano sino 30-34 al dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, è Moore a propiziare l’allungo del Geas, che raggiunge il massimo vantaggio sul 38-51 del 28’ con la tripla di Spreafico. Nonostante i tentativi di rientro dell’Autosped, il Geas dilata ulteriormente il gap alla terza sirena, con il tiro da fuori di Conte (44-59). Nell’ultimo periodo le ospiti consolidano il loro margine e vincono per 58-81.

Le parole di Sofia Marangoni: «Fino a metà gara siamo rimaste compatte e a contatto nel punteggio, mentre nella ripresa non siamo riuscite a contenere i loro punti di forza e hanno allungato progressivamente il divario».

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Faccio i complimenti al Geas per la grande partita. Noi abbiamo fatto una buona gara nel primo tempo, mentre nella ripresa non siamo riuscite ad adeguarci al livello di fisicità e aggressività che dovevamo aspettarci. Ora serve tornare in palestra e fare le cose semplici. Stasera avremmo potuto appoggiare di più il pallone vicino a canestro, attaccando anche con le esterne».

Autosped BCC Derthona 58

Geas Sesto San Giovanni 81

Parziali (17-16, 30-34, 44-59)

BCC Derthona: Dotto 14, Marangoni 5, Fontaine 9, Milani, Premasunac 3, Leonardi 3, Zahui B. 5, Arado 4, Cocuzza ne, Attura 15, Melchiori ne, Gatti ne. All. Cutugno

Geas: Moore 31, Makurat 2, Trucco 5, Minora ne, Gwathmey 10, Orsili 2, Ostoni, Spreafico 15, De Lise, Conte 16. All. Zanotti