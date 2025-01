La Reale Mutua Torino ’81 Iren torna a vincere

La Reale Mutua Torino ’81 Iren ritorna a vincere e batte per 3-12 il Piacenza Pallanuoto 2018 riscattando il passo falso contro il Chiavari Nuoto. Ottima prestazione da parte dei gialloblù che mettono in cassaforte il risultato già nel primo tempo di gioco (0-5) e gestiscono la partita con una buona difesa.

LA PARTITA

Inizia il match e la Reale Mutua Torino ’81 Iren passa subito in vantaggio con la rete del capitano Andrea Maffè e raddoppia con la superiorità numerica di Lisica. I gialloblù continuano ad attaccare con Colombo che fa lo 0-3 e con Gattarossa che segna il +4 con l’uomo in più. I ragazzi di Simone Aversa non si fermano allungano con Cigolini sul +5 alla fine del primo tempo di gioco. Si rientra in acqua per il secondo quarto e dopo quattro minuti di parità la Torino ’81 realizza lo 0-6 con la superiorità numerica di Novara. I padroni di casa reagiscono con la rete di Roveda, ma Lisica non ci sta e ristabilisce le distanze con l’uomo in più.

Al cambio vasca la Torino ’81 trova il gol dell’1-8 con Ettore Novara, ma i ragazzi di Picasso rispondono con la rete di Roveda in superiorità numerica. I gialloblù continuano ad attaccare e Novara nel giro di un minuto batte due volte Bernardi per il 2-10. Si rientra in acqua per l’ultima frazione di gioco e il Piacenza si porta sul -7 con la rete di Alessandra, ma Costa non ci sta e segna il 3-11. A due minuti alla fine del match il classe 2007 Marco De Luca trova la sua prima rete in prima squadra trasformando il tiro di rigore del 3-12 finale.

LE ANALISI

Simone Aversa al termine della sfida: «Vittoria netta frutto del nostro approccio determinato alla partita. Per onestà intellettuale bisogna rimarcare il fatto che il Piacenza non era al completo. Sono contento per il primo goal in A2 del 2007 Marco De Luca, prodotto del vivaio. Ora dobbiamo sfruttare il doppio turno in casa, lavoreremo per preparare al meglio le prossime partite».

PIACENZA PALLANUOTO 2018 3

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 12

Parziali (0-5; 1-2; 1-3; 1-2)

PIACENZA PALLANUOTO 2018: Bernardi, Beggiato, Dainese, Clini, Marciano, Merlo, Galbignani, Alessandra 1, Pozzi, Boscoli, Roveda 2, Sini, Cifalinò. All. Picasso.

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 2, Abate, Tononi, Maffè 1, Cigolini 1, Costa, Ermondi, Gattarossa 1, Cassia, Novara 4, Colombo 1, Santosuosso, De Luca 1. All. Aversa.

GLI ARBITRI: TORNEO - DORO

LE NOTE: Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Piacenza 2/9 e Torino ’81 5/10 + un tiro di rigore