S. Bernardo Campus vince una gara scoppiettante contro Area Pro

Tra le fila albesi di coach Jacomuzzi non è a disposizione Alessandro Feliciangeli, reduce da un infortunio in settimana, ma debutta il nuovo acquisto Gionata Zampolli, appena arrivato dal piano di sopra, la Serie B.

Campus vola sul 16-9 trascinata soprattutto da Coti Zelati (classe 2007) e Ciocca, ma dall’altra parte gli ospiti con grande energia e presenza a rimbalzo d’attacco restano in scia dopo dieci minuti: 25-22. Area pro passa anche a condurre nella seconda frazione e ci si alterna al comando +1 e -1 da una parte e dell’altra. Poco prima della pausa un break di 7-0 (Zampolli, Sakellariou e Gandolfo) separa le due squadre (43-3), ma i viaggianti rispondono e tornano avanti: 45-46. L’ultima parola sul primo tempo è però di Gustin, col tapin che vale il 47-46. Prima metà di gara a punteggio alto, intensità incredibile e davvero spettacolare. E la ripresa non sarà da meno. Sakellariou prova a fare un nuovo parziale dei suoi (62-55), ma l’equilibrio prosegue (70-69). Ci pensa allora poi Ciocca con un 5-0 personale a scrivere 75-69 sul tabellone al termine della terza frazione.

Zampolli inventa, Ciocca segna ancora ed è +10 sul 79-69. Sale in cattedra Coti Zelati a realizzare una decina di punti in pochi minuti e la sfida si spacca. Campus accelera ancora con Ciocca fino al 98-81 a un minuto dal termine. Area Pro alleggerisce il passivo nel finale, ma il successo della formazione albese non è in discussione: 98-89.

La S. Bernardo Campus centra così una vittoria tutt’altro che scontata in una gara che ha regalato spettacolo al pubblico del Pala Campus! Per i locali ben tre uomini oltre i 20 punti segnati (Ciocca 26, Sakellariou 25, Coti Zelati 22) e ottimo l’esordio di Zampolli con 18. Preziosi anche i contributi di Gandolfo e Gustin, per una bella e solida gara che ha anche e soprattutto divertito i tifosi.

S. Bernardo Campus 98

Area Pro 89

Parziali (25-22, 22-24, 28-23, 23-20)

S. Bernardo Campus: Coti Zelati 22, Di Cola ne, Gandolfo 5, Feliciangeli ne, Varallo, Sakellariou 25, Lanfranconi ne, Gustin 2, Zola, Ceretti, Zampolli 18, Ciocca 26.

Area Pro: Bertino 19, Alessio, Viele 18, Favretto 6, Catozzi 8, Donnini 7, Puccio, Pomposelli 12, Beltramino 4, Brentin ne, Cozzolino, Spada 15.